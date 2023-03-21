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21 марта, 09:26

Защитник "Сочи" Макарчук пропустит сбор российской сборной из-за болезни

<p>Артём Макарчук. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/teamrussia/3797" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная России по футболу</a></p>

Артём Макарчук. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Защитник ФК "Сочи" Артём Макарчук из-за болезни пропустит сбор национальной команды России по футболу, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК ''Сочи'' принято решение отпустить игрока в расположение клуба", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

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Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды из-за травмы также пропустит полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. В пресс-службе клуба заметили, что его восстановление займёт десять дней.

Наталья Исакова
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