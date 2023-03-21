Защитник "Сочи" Макарчук пропустит сбор российской сборной из-за болезни
Артём Макарчук. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Защитник ФК "Сочи" Артём Макарчук из-за болезни пропустит сбор национальной команды России по футболу, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК ''Сочи'' принято решение отпустить игрока в расположение клуба", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.
Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды из-за травмы также пропустит полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. В пресс-службе клуба заметили, что его восстановление займёт десять дней.