Защитник "Сочи" Макарчук пропустит сбор российской сборной из-за болезни

Защитник ФК "Сочи" Артём Макарчук из-за болезни пропустит сбор национальной команды России по футболу, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК ''Сочи'' принято решение отпустить игрока в расположение клуба", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.