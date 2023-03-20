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20 марта, 10:14

Названа стоимость билетов на матч сборных России и Ирана

Стоимость билета на матч сборных России и Ирана в Тегеране 23 марта составляет 430 рублей

РФС сообщил о старте продаж билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана, который состоится в Тегеране 23 марта. Попасть на игру можно будет за 430 рублей.

"После оформления заказа на указанный покупателем адрес электронной почты высылается ваучер, подтверждающий факт покупки билета. При оформлении заказа данные зрителя заполняются строго латиницей в соответствии с загранпаспортом, по которому будет пересекаться граница (город указывается на русском языке)", — говорится на сайте РФС.

В Российском футбольном союзе добавили, что после покупки ваучер необходимо распечатать и в день проведения матча обменять на билет в кассе стадиона. Для этого потребуется предъявить загранпаспорт. Важно, чтобы личные данные в документе совпадали с информацией, указанной в ваучере. Желающие могут приобрести по одному билету в одни руки.

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Ранее сообщалось, что всего для российских болельщиков выделено 400 билетов. Игра между национальными сборными состоится на стадионе "Азади", вмещающем более 78 тысяч человек. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Полузащитник "Монако" Александр Головин и защитник "Спартака" Георгий Джикия, к сожалению, получили травмы и пропустят игры.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Никита Никонов
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