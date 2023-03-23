Сборная России по футболу объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге

Сборные России и Ирака сыграют товарищеский матч 26 марта в Санкт-Петербурге. Как сообщает Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте, игра пройдёт на стадионе "Газпром-арена" в 18:00 по московскому времени.

"Игра станет первой встречей между командами. Сборная Ирака занимает 68-е место в рейтинге ФИФА. В январе 2023 года команда стала победителем Кубка наций Персидского залива, обыграв в финале Оман со счётом 3:2", — сказано в пресс-релизе.

Данный матч станет первым домашним матчем россиян с ноября 2021 года.