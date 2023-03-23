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23 марта, 08:55

Сборная России по футболу объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге

<p>Сборная России по футболу. Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Сборная России по футболу. Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

Сборные России и Ирака сыграют товарищеский матч 26 марта в Санкт-Петербурге. Как сообщает Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте, игра пройдёт на стадионе "Газпром-арена" в 18:00 по московскому времени.

"Игра станет первой встречей между командами. Сборная Ирака занимает 68-е место в рейтинге ФИФА. В январе 2023 года команда стала победителем Кубка наций Персидского залива, обыграв в финале Оман со счётом 3:2", — сказано в пресс-релизе.

Данный матч станет первым домашним матчем россиян с ноября 2021 года.

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Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. В список вошёл 41 игрок, в том числе Александр Головин из французского "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино", которые в последний раз вызывались в сборную в ноябре 2021 года.

Оксана Попова
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