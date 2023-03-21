Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с российской командой

Сборная Ирака по футболу отменила тренировочный сбор в Сочи перед матчем против национальной команды России. Изначально планировалось, что 21 марта иракцы прилетят в нашу страну, чтобы подготовиться к игре, но теперь у гостей, видимо, поменялись планы.

"Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы сборной Ирака.

Там добавили, что футболисты сборной Ирака прилетят в Санкт-Петербург 24 марта, чтобы 26 марта провести игру с россиянами, а тренироваться спортсмены, по всей видимости, будут у себя на родине.