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21 марта, 15:55

Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с российской командой

Сборная Ирака по футболу отменила тренировочный сбор в Сочи перед матчем против национальной команды России. Изначально планировалось, что 21 марта иракцы прилетят в нашу страну, чтобы подготовиться к игре, но теперь у гостей, видимо, поменялись планы.

"Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы сборной Ирака.

Там добавили, что футболисты сборной Ирака прилетят в Санкт-Петербург 24 марта, чтобы 26 марта провести игру с россиянами, а тренироваться спортсмены, по всей видимости, будут у себя на родине.

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Напомним, 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта с Ираком в Петербурге. Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды пропустят защитник "Сочи" Макарчук и полузащитник "Торино" Алексей Миранчук.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Исакова
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