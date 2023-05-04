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4 мая, 12:49

Синоптики назвали количество солнечных дней в апреле в Москве, и это почти рекорд

Позднякова: Солнце в Москве светило в апреле на 77 часов больше месячной нормы

В апреле солнце радовало москвичей тёплыми лучами почти в два раза больше нормы. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Стараниями антициклонов апрельская погода в Москве и области побаловала количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило 247 часов при месячной норме 170 часов", — написала она в своём телеграм-канале.

Несмотря на множество солнечных дней, апрель всё же не смог побить рекорд 2014 года — 258 часов.

Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

При этом май встретил жителей столицы небольшим похолоданием, а в преддверии Дня Победы синоптики даже пообещали заморозки. Самым неблагоприятным станет 6 мая. Тем не менее 9 мая будет тепло и преимущественно ясно.

Обложка ©

ТАСС / Олег Елков

Николь Вербер
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