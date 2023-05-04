Синоптики назвали количество солнечных дней в апреле в Москве, и это почти рекорд
Позднякова: Солнце в Москве светило в апреле на 77 часов больше месячной нормы
В апреле солнце радовало москвичей тёплыми лучами почти в два раза больше нормы. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"Стараниями антициклонов апрельская погода в Москве и области побаловала количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило 247 часов при месячной норме 170 часов", — написала она в своём телеграм-канале.
Несмотря на множество солнечных дней, апрель всё же не смог побить рекорд 2014 года — 258 часов.
При этом май встретил жителей столицы небольшим похолоданием, а в преддверии Дня Победы синоптики даже пообещали заморозки. Самым неблагоприятным станет 6 мая. Тем не менее 9 мая будет тепло и преимущественно ясно.
ТАСС / Олег Елков