Синоптики назвали количество солнечных дней в апреле в Москве, и это почти рекорд

В апреле солнце радовало москвичей тёплыми лучами почти в два раза больше нормы. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Стараниями антициклонов апрельская погода в Москве и области побаловала количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило 247 часов при месячной норме 170 часов", — написала она в своём телеграм-канале.

Несмотря на множество солнечных дней, апрель всё же не смог побить рекорд 2014 года — 258 часов.