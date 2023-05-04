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4 мая, 14:10

Диетолог объяснил, почему в жару не хочется есть

Диетолог Гинзбург объяснил, почему в жару пропадает аппетит

С повышением температуры за окном многие люди замечают у себя снижение аппетита. Почему в жару не хочется есть и в чём тут польза для организма, объяснил в интервью РИА "ФедералПресс" диетолог Михаил Гинзбург.

"Связано это с тем, что снижается потребность нашего тела в поддержании температуры. Включается такой механизм интересный: потребление пищи становится тягостным, потому что возникает избыточный перегрев тела. Он инстинктивный и не осознаётся", — рассказал врач.

Гинзбург отметил, что кто-то с наступлением тепла даже скидывает пару килограммов и такой навык снижения веса можно попытаться продлить. Для этого нужно выбирать полезные продукты — ягоды и крупы, кисломолочные продукты.

Диетолог добавил, что в жару люди меньше нуждаются в выпечке и наедаются лёгкой едой (овощи или нежирная рыба). Поэтому летом питание полезнее, подытожил он.

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А вот чтобы справиться с весенним авитаминозом в межсезонье, нутрициологи советуют включить в рацион бананы и цитрусовые.

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Ирина Фальке
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