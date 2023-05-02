Врач назвала три дешёвых продукта, которые препятствуют росту раковых клеток

Груши, яблоки и бананы — это продукты, которые "любит кишечник", они могут замедлять рост раковых клеток. Об этом заявила интегративный кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

"Ешьте груши, яблоки, бананы. Они содержат растворимую клетчатку — пектин. Она помогает бороться с запорами и препятствует развитию рака путём ограничения роста раковых клеток", — написала она в своём телеграм-канале.

Кроме того, врач посоветовала утром выпивать стакан воды с лимоном. По её словам, это позволит ослабить симптомы желудочно-кишечных заболеваний, активизировать обмен веществ. Кардиолог также рассказала о важности полезных перекусов.

"Я, например, беру веточку сельдерея, мажу её ореховым маслом. Сельдерей помогает пищеварению. В нём содержится большое количество витамина, который полезен для глаз. Сельдерей может помочь уменьшить изжогу и воспаление в очаге", — отметила Бокерия.

По её словам, ореховое масло снижает "плохой холестерин" и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.