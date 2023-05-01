Учёные назвали неочевидный признак развития рака лёгких

Внезапные ночные пробуждения в поту могут быть не очень хорошим признаком: такое бывает при развитии рака лёгких. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты уточняют, что о прогрессировании недуга может говорить пробуждение в поту, сопровождающееся кашлем. По их словам, организм от борьбы с опухолью нагревается — отсюда обильное потоотделение. Такая реакция характерна для сопровождающей рак лёгких инфекции и низкого уровня лейкоцитов из-за лучевой или химиотерапии.

Симптомами рака лёгких эксперты назвали кашель, одышку, боль в груди, заболевания органов грудной клетки, потерю аппетита. О болезни также могут говорить постоянное чувство усталости и потеря веса.