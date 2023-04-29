Учёные научились определять рак на ранней стадии по мокроте

Учёные из Кемеровского государственного университета (КемГУ) определили бактерии, характерные для плоскоклеточного рака лёгких. В будущем это позволит диагностировать болезнь на ранней стадии, рассказал профессор кафедры генетики и фундаментальной медицины КемГУ и доктор биологических наук Владимир Дружинин в беседе с "Газетой.ru".

"С помощью метода секвенирования нового поколения (NGS) нам удалось определить род бактерий, которые в большем числе содержатся в дыхательных путях у больных раком лёгкого и менее характерны для здоровых людей", — отметил Дружинин.

При этом, по словам профессора, ещё 20 лет назад считалось, что лёгкие стерильны и никаких бактерий там нет. Учёный добавил, что этот метод можно будет применять для анализов у людей из групп риска, в том числе курильщиков. Дружинин считает, что в будущем с помощью бактерий врачи смогут довольно просто определять людей, которым требуется тщательное обследование лёгких.

Биолог добавил, что в разных странах маркеры рака могут быть разными, поэтому результаты исследования учёных КемГУ особенно важны для россиян. Впрочем, оно ещё не завершено. Специалисты планируют проверить полученные данные, а также начать работу не только с образцами мокроты, но и тканей лёгких.