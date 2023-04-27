10 симптомов самого смертоносного рака у женщин, которые заметны при овуляции

Рак яичников лидирует по числу смертей среди всех гинекологических заболеваний. Опасность болезни заключается в том, что она быстро даёт метастазы на жизненно важные органы. Об этом Лайфу рассказала врач высшей категории, доктор медицинских наук, онкогинеколог медицинского центра "СМ-Клиника" Светлана Аскольская.

"Исследования позволяют предположить, что болезнь возникает из-за повреждения поверхностного коркового слоя яичников во время овуляции. При этом раковые клетки зарождаются не в самом яичнике, а в фаллопиевых трубах. Причинами тому служат хронические воспалительные процессы", — объяснила она.

А повреждённый слой на яичнике является входом для раковых клеток, в 70% случаев онкологический процесс зарождается именно в трубах, говорит медик. Чаще всего заболевание диагностируется у женщин старше 40 лет, при этом уже на третьей или четвёртой стадии. Но есть признаки, по которым болезнь можно вычислить своевременно, подчеркнула Аскольская.

Необоснованные вялость и слабость, потеря аппетита, избыточное газообразование, ноющие боли в верхних и нижних отделах живота, нарушение менструального цикла — всё это первые симптомы рака яичников. Женщины зачастую списывают своё состояние на проблемы с пищеварением, поэтому не обращаются к гинекологу, отметила врач.

"С ростом опухоли симптоматика становится более заметной: живот увеличивается в объёмах при общем похудании. Опухоль давит на соседние органы, что вызывает учащённое или затруднённое мочеиспускание или запоры. Также могут появляться кровяные выделения из половых путей", — продолжила собеседница Лайфа.

Она посоветовала женщинам из группы риска проходить медосмотр каждые полгода, что повысит шансы своевременной диагностики. По её словам, для исключения опухоли следует пройти УЗИ. Также пациентку могут отправить на МРТ, гастроскопию, колоноскопию, подчеркнула доктор.

"Единственный способ лечения опухолей яичников — хирургическое вмешательство. Если опухоль была злокачественная, то пациентке кроме хирургического лечения надо пройти курс химиотерапии. Удаляются также доброкачественные образования яичников, потому что они в любой момент могут переродиться в онкологию", — сказала она.