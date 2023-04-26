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26 апреля, 14:01

Учёные связали оральный секс с ростом выявленных случаев рака горла

The Conversation: Оральный секс повышает риск развития рака гортани

Оральный секс может быть связан с ростом выявленных случаев рака гортани за последние два десятилетия. К такому выводу пришли специалисты Института онкологии и геномных наук при Бирмингемском университете (Великобритания), исследование опубликовано в издании The Conversation. По их мнению, причина кроется в передаче вируса папилломы человека (ВПЧ) при орально-генитальном контакте.

На сегодняшний день в США и Британии рак гортани более распространён, чем рак шейки матки. По словам авторов исследования, именно оральный секс увеличивает вероятность возникновения онкологии в восемь с половиной раз. Чтобы снизить риск, учёные рекомендуют вакцинироваться от ВПЧ.

К слову, во многих странах вакцину от ВПЧ делают девочкам-подросткам для снижения заболеваемости раком шейки матки. По мнению специалистов, данная мера может оказаться эффективной и против рака горла.

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Freepik / stockking

Наталья Исакова
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