Учёные связали оральный секс с ростом выявленных случаев рака горла

Оральный секс может быть связан с ростом выявленных случаев рака гортани за последние два десятилетия. К такому выводу пришли специалисты Института онкологии и геномных наук при Бирмингемском университете (Великобритания), исследование опубликовано в издании The Conversation. По их мнению, причина кроется в передаче вируса папилломы человека (ВПЧ) при орально-генитальном контакте.

На сегодняшний день в США и Британии рак гортани более распространён, чем рак шейки матки. По словам авторов исследования, именно оральный секс увеличивает вероятность возникновения онкологии в восемь с половиной раз. Чтобы снизить риск, учёные рекомендуют вакцинироваться от ВПЧ.

К слову, во многих странах вакцину от ВПЧ делают девочкам-подросткам для снижения заболеваемости раком шейки матки. По мнению специалистов, данная мера может оказаться эффективной и против рака горла.