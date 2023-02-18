Курильщикам объяснили, почему нужно бить тревогу при потере веса

Потеря веса у курящих людей может быть признаком развития рака лёгких. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

"Если мы видим человека в возрасте старше 60 лет, который курит, у которого есть потеря массы тела, первое, о чём стоит задуматься, — об онкологических заболеваниях, например о раке лёгких", — сказал врач.

Также снижение веса у курильщиков может говорить о хронической обструктивной болезни лёгких. А если человек набирает вес и отекает, то в некоторых случаях это признак проблем с сердцем, указали в программе.