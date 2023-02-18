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18 февраля, 07:31

Курильщикам объяснили, почему нужно бить тревогу при потере веса

Врач Агапкин назвал потерю веса у курильщиков признаком рака

Потеря веса у курящих людей может быть признаком развития рака лёгких. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

"Если мы видим человека в возрасте старше 60 лет, который курит, у которого есть потеря массы тела, первое, о чём стоит задуматься, — об онкологических заболеваниях, например о раке лёгких", — сказал врач.

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Также снижение веса у курильщиков может говорить о хронической обструктивной болезни лёгких. А если человек набирает вес и отекает, то в некоторых случаях это признак проблем с сердцем, указали в программе.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов и доктор медицинских наук Павел Воробьёв рассказал о страшных последствиях, которые ожидают курильщиков.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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