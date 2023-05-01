Нейросеть научили выявлять рак лучше докторов

В Великобритании группа врачей и учёных создала модель искусственного интеллекта (ИИ), способную выявлять онкозаболевания. У нейросети это получается лучше, чем при использовании нынешних методов. Статья об этом опубликована в журнале Lancet.

Разработка может делать выводы об аномальных образованиях на основе компьютерной томографии. ИИ определяет, являются ли опухоли злокачественными. Во время тестирований программу оценили как близкую к идеальной. Её создавали на основе исследований около 500 пациентов с новообразованиями в лёгких.

"Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным, выделяя пациентов с высоким риском и ускоряя их переход к более раннему вмешательству", — сказал один из разработчиков, доктор Бенджамин Хантер.

На данный момент нейросеть не применяют в диагностике, исследование пребывает на ранней стадии. Когда конкретно этот способ начнут использовать на практике, пока не уточняется. Известно, что разработкой ИИ занимались специалисты из Королевского фонда Марсден, Лондонского института исследований рака и Имперского колледжа британской столицы.