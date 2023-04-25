Искусственный интеллект решили привлечь к распознаванию фейков в соцсетях

В течение трёх-пяти лет в соцсети интегрируют системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут заниматься проверкой фактов в реальном режиме времени. Об этом сообщается в исследовании "Инструменты ИИ в руках злоумышленников — классификация угроз и способы противодействия", которое провели Роскомнадзор, Главный радиочастотный центр, а также аналитический центр Mindsmith и компания "Ростелеком".

"В будущем они (системы на базе ИИ. — Прим. Лайфа) смогут анализировать речь и потоковое видео, проверять их, а при обнаружении ложных новостей поднимать тревогу или оповещать пользователей о недостоверном контенте. Такие системы будут включать в себя комплекс работающих в симбиозе нейросетей и внедряться в соцсети", — приводит ТАСС выдержку из исследования.

Предполагается, что системы для соцсетей должны обезопасить россиян в информационных войнах, в которых защититься от фейков с каждым днём становится ещё сложнее из-за обилия нейросетей, выпускающих правдоподобный контент. Отечественные эксперты также указывают на важность разработки собственных моделей ИИ, поскольку зарубежные аналоги могут действовать в интересах иностранных компаний.