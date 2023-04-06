Эксперт объяснил коварность хайповой нейросети ChatGPT

Директор компании "Интеллектуальный резерв", эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, комментируя блокировку хайпового ChatGPT в Италии, заявил, что нейросеть не сможет снова легализоваться в этой стране. По его словам, главная сложность заключается в алгоритме работы самого искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Мясоедова, принцип работы ChatGPT базируется на математической модели, которая постоянно подтягивает и видоизменяет информацию из множества источников, поэтому защитить какую-то базу данных внутри кода попросту не представляется возможным. Конечно, теоретически проработать этот механизм можно, но в этом случае был бы нарушен принцип искусственного обучения, тем более кардинально картина бы никак не поменялась. При этом ChatGPT осуществляет намного больше задач, нежели сбор информации о пользователях. Как напомнил эксперт, в России уже есть заблокированные программные продукты с элементами ИИ, которые так же, как и ChatGPT, собирали различные сведения о пользователях из множества источников.