Эксперт объяснил коварность хайповой нейросети ChatGPT
Эксперт Мясоедов: ChatGPT умеет не только собирать информацию о пользователях
Директор компании "Интеллектуальный резерв", эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, комментируя блокировку хайпового ChatGPT в Италии, заявил, что нейросеть не сможет снова легализоваться в этой стране. По его словам, главная сложность заключается в алгоритме работы самого искусственного интеллекта (ИИ).
"У ChatGPT не существует традиционной схемы или архитектуры, которые используются в каких-то иных программных продуктах, вроде центрального кода и отдельно стоящей базы данных", — приводит телеканал "360" слова эксперта.
По словам Мясоедова, принцип работы ChatGPT базируется на математической модели, которая постоянно подтягивает и видоизменяет информацию из множества источников, поэтому защитить какую-то базу данных внутри кода попросту не представляется возможным. Конечно, теоретически проработать этот механизм можно, но в этом случае был бы нарушен принцип искусственного обучения, тем более кардинально картина бы никак не поменялась. При этом ChatGPT осуществляет намного больше задач, нежели сбор информации о пользователях. Как напомнил эксперт, в России уже есть заблокированные программные продукты с элементами ИИ, которые так же, как и ChatGPT, собирали различные сведения о пользователях из множества источников.
Ранее в Италии ведомство по защите персональных данных постановило запретить использовать ChatGPT. Там заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных итальянцев с целью обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.
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