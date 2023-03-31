Первая страна в мире запретила доступ к ChatGPT

Итальянское ведомство по защите персональных данных приняло решение ограничить использование чат-ботом ChatGPT компании OpenAI личных данных пользователей в стране. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Временно ограничить обработку данных итальянских пользователей в отношении OpenAI, американской компании, которая разработала и управляет платформой [ChatGPT]", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили отсутствие правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы. Ещё одним нарушением там сочли то, что бот, предназначенный для людей старше 13 лет, не имеет фильтра для проверки возраста пользователей. Теперь же OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах, иначе ей выпишут штраф в размере до 20 миллионов евро, или до 4% годового мирового оборота.