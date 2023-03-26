Появился аналог ChatGPT на русском языке
Российская компания Sistemma выпустила аналог ChatGPT на русском языке
Российская компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке, который уже могут протестировать представители бизнеса. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России", — говорится в сообщении разработчиков.
Примечательно, что программа может работать не только на русском, но и английском языке и предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Сейчас компания Sistemma работает над созданием модели по работе с изображениями и видео, что позволит решать сложные визуальные задачи.
Ранее Лайф рассказывал, что компания OpenAI интегрировала в ChatGPT новую языковую модель GPT-4, что позволяет теперь давать ответы не только на текст, но и изображения.