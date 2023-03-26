Появился аналог ChatGPT на русском языке

Российская компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке, который уже могут протестировать представители бизнеса. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России", — говорится в сообщении разработчиков.

Примечательно, что программа может работать не только на русском, но и английском языке и предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Сейчас компания Sistemma работает над созданием модели по работе с изображениями и видео, что позволит решать сложные визуальные задачи.