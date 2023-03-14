IT-эксперт рассказал, чем опасна ChatGPT

IT-эксперт, генеральный директор компании "Наносемантика" Станислав Ашманов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, чем опасна ставшая популярной нейросеть ChatGPT. По его словам, всё дело в возможностях этой разработки, хотя, конечно же, речь о том, что талантливые творцы будут заменены на бездушную машину, пока не идёт.

Как отметил специалист, ChatGPT демонстрирует признаки внутреннего диалога, то есть всё выглядит так, будто она может сделать определённый логический вывод внутри. К примеру, нейросети можно задать математические примеры — и она выдаст все выкладки, а также легко справится с задачками, где можно задавать вопросы. При этом создатели системы не обучали её этому специально. В связи с этим у эксперта складывается ощущение, что ChatGPT научилась мыслить логически с помощью статистических данных. Именно поэтому сейчас вокруг данной нейросети столько шума, так как аналогов на рынке у неё нет.

"Меня пугает то, что такая штуковина может быть базовым кирпичиком для построения очень разумных роботов. Это вполне себе может быть движком внутреннего диалога внутри дрона, внутри автономного робота. То есть он получает от одной нейронки распознавание визуального потока. Причём она может быть нечёткая, там будут ошибки, но за счёт этого движка внутреннего логического вывода, диалогового логического вывода он может принимать решение, что ему делать дальше", — резюмировал Ашманов.