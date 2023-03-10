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10 марта, 07:03

Агентство кибербезопасности США выразило обеспокоенность технологией ChatGPT

Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT

Возможности многофункционального бота ChatGPT вызвали обеспокоенность у главы Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли. Мнение она высказала на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Следующая важная составляющая, к которой мы движемся, это ChatGPT и искусственный интеллект. Я обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии без понимания последующих рисков", — сказала она.

По её мнению, чат способен создать кибероружие, а интеллект может быть "куда более грозным, а не просто небезопасным" инструментом.

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Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к современным технологиям с просьбой разработать закон о легализации проституции. По его словам, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT подготовил необходимый документ, потратив на задачу всего лишь 30 секунд.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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