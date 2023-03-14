Наделавшая шуму нейросеть ChatGPT теперь стала ещё умнее

Компания OpenAI презентовала новое поколение алгоритма, обрабатывающего естественный язык. Речь идёт о мультимодальной модели GPT-4, и она уже интегрирована в сервис ChatGPT. Новая нейросеть вырвалась вперёд в сравнении с предыдущей — GPT-3.5, потому как может давать ответы не только на текст, но и на изображения. К тому же, по словам разработчиков, ответы алгоритма более достоверны.

Также уточняется, что GPT-4 имеет более высокую "креативность", к тому же она более надёжна в использовании и способна обрабатывать более детализированные запросы. Специалисты компании оценивают её эффективность на 40% выше в сравнении с GPT-3.5. Так, по результатам теста на адвоката, GPT-4 оказалась в 10% лучших, а GPT-3.5 — в 10% худших.

Ещё одно отличие от предыдущего поколения — новая реакция на запрещённый контент: склонность к ответам на подобные вопросы сокращена на 82%. Также на 29% возросла частота допустимых ответов на чувствительные вопросы вроде просьбы дать медицинскую рекомендацию. Протестировать новую модель могут пока только те, кто имеет подписку на ChatGPT Plus. Впрочем, компания-разработчик подумывает о введении нового уровня подписки, чтобы GPT-4 использовало больше людей. К тому же, компания не исключает, что может открыть доступ к GPT-4 и пользователям без подписки.

Согласно заявлениям компании, на отладку GPT-4 ушло полгода, однако нейросеть пока "позволяет себе" допускать ошибки и давать не очень правильные советы. Над решением проблемы сейчас работает свыше 50 специалистов из разных областей.