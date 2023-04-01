Как пишет издание Tom's Hardware, поначалу Enderman напрямую предложил ChatGPT сгенерировать код активации, но в ответ получил от чат-бота предложение купить лицензионную версию. Тогда Enderman "превратил" формулу создания кодов-активации в математическую задачу с условиями. За эту задачу ChatGPT взялся, сгенерировав 30 ключей активации Windows 95. Правда, сработал только один. Подробное видео того, как он добился такого результата, Enderman разместил на своём ютуб-канале.