Блогер научил нейросеть взламывать Windows
ChatGPT обучили подбирать ключи активации для Windows 95
Бот ChatGPT научился взламывать Windows 95. Своим новым умением он обязан ютуб-блогеру Enderman. Свой новый навык нейросеть реализует, пользуясь ключами активации, создаваемые методом подбора случайных символов, называющихся брутфорсом.
Как пишет издание Tom's Hardware, поначалу Enderman напрямую предложил ChatGPT сгенерировать код активации, но в ответ получил от чат-бота предложение купить лицензионную версию. Тогда Enderman "превратил" формулу создания кодов-активации в математическую задачу с условиями. За эту задачу ChatGPT взялся, сгенерировав 30 ключей активации Windows 95. Правда, сработал только один. Подробное видео того, как он добился такого результата, Enderman разместил на своём ютуб-канале.
Ранее в Италии ведомство по защите персональных данных постановило запретить использовать ChatGPT. Там заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных итальянцев с целью обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.
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