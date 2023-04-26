В РПЦ предложили запретить перенесение образа человека на ИИ

Перенесение человеческого образа на неодушевлённые предметы необходимо запретить. С такой инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви иерей Фёдор Лукьянов. Газета "Ведомости" ознакомилась с его презентацией.

"Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, то есть образа и подобия человека и его качеств как живого существа. Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы", — указывается в ней.

Лукьянов также считает необходимым разработать и закрепить на законодательном уровне введение дисклеймера для нейросетей, чтобы пользователь понимал, что он общается с искусственным интеллектом. Он предлагает установить ответственность разработчика за содержание информации, которую транслирует программа. Например, в Китае эта практика закреплена на административном и уголовном уровнях.