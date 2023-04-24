В Совфеде предложили помечать контент, созданный искусственным интеллектом

Созданный искусственным интеллектом контент необходимо помечать соответствующим образом. Так считает сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. По его мнению, данную норму нужно закрепить законодательно.

"Есть смысл подумать о законодательном закреплении, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом... Чтобы бороться с фейками, к сожалению, я, честно говоря, другого пути не вижу", — отметил он на семинаре-совещании конституционного комитета Совфеда.