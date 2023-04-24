В Совфеде предложили помечать контент, созданный искусственным интеллектом
Сенатор Шендерюк-Жидков: Контент, созданный ИИ, необходимо помечать
Созданный искусственным интеллектом контент необходимо помечать соответствующим образом. Так считает сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. По его мнению, данную норму нужно закрепить законодательно.
"Есть смысл подумать о законодательном закреплении, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом... Чтобы бороться с фейками, к сожалению, я, честно говоря, другого пути не вижу", — отметил он на семинаре-совещании конституционного комитета Совфеда.
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Ранее израильский историк Юваль Ной Харари призвал остановить разработку искусственного интеллекта. По его мнению, он представляет особенную опасность для демократических стран. А американский миллиардер Илон Маск счёл, что искусственный интеллект в будущем будет иметь возможность "уничтожить человечество".
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