Маск напророчил гибель человечества от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в будущем будет иметь возможность "уничтожить человечество", но не как в "Терминаторе". Об этом рассказал американский миллиардер Илон Маск.

"Это возможно. Всё к тому и идёт, совершенно точно", — сказал миллиардер в интервью Fox News.

Бизнесмен призвал как можно скорее начать регулировать сферу ИИ и создать ответственное за это ведомство. Маск отметил, что работающий не по схеме ИИ более опасен, чем плохие машины или самолёты, так как обладает потенциалом "уничтожить человечество". По словам предпринимателя, это не будет похоже на сюжет "Терминатора", поскольку "разумная" составляющая ИИ будет в дата-центрах, а имеющие сознание машины-убийцы — это финальный сюжетный поворот.

В технологической сфере уже есть сторонники скорейшей разработки супер-ИИ. К примеру, одним из таких является сооснователь Google Ларри Пейдж. По словам Маска, в их личных беседах, а также публично Пейдж высказывал идеи о "цифровом боге". Предприниматель отметил, что технологии ИИ обладают потенциалом не только для хорошего, но и для плохого.