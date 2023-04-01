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1 апреля, 12:52

Маск заявил, что Twitter раскроет "буквально весь" исходный код

Американский бизнесмен, владелец "Твиттера" Илон Маск заявил, что скоро в дополнение к уже опубликованной информации раскроет "буквально весь" исходный код, связанный с выдачей пользователям публикаций. Об этом предприниматель написал на своей странице.

"В ближайшие недели мы раскроем в буквальном смысле слова всё, что связано с демонстрацией твитов", — уточнил Маск.

В Интернете обнаружили исходный код "Твиттера"

В Интернете обнаружили исходный код "Твиттера"

В пятницу, 31 марта, "Твиттер" по указанию нового владельца открыл исходный код для рекомендаций твитов, который представляет собой текст на языке программирования. Маск ранее предупреждал, что этот алгоритм достаточно сложен и в него будут вноситься изменения по мере обращения пользователей.

Илон Маск стал самым читаемым пользователем "Твиттера"

Илон Маск стал самым читаемым пользователем "Твиттера"

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ТАСС / АР / Benjamin Fanjoy

Иван Косицын
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