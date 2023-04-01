Маск заявил, что Twitter раскроет "буквально весь" исходный код

Американский бизнесмен, владелец "Твиттера" Илон Маск заявил, что скоро в дополнение к уже опубликованной информации раскроет "буквально весь" исходный код, связанный с выдачей пользователям публикаций. Об этом предприниматель написал на своей странице.

"В ближайшие недели мы раскроем в буквальном смысле слова всё, что связано с демонстрацией твитов", — уточнил Маск.