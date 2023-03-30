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30 марта, 08:38

Илон Маск стал самым читаемым пользователем "Твиттера"

Илон Маск стал самым читаемым пользователем "Твиттера", обогнав по подписчикам Обаму

<p>Илон Маск. Фото © Getty Images / Patrick Pleul / Picture alliance</p>

Илон Маск. Фото © Getty Images / Patrick Pleul / Picture alliance

Профиль богатейшего человека мира Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Основатель SpaceX и Tesla обошёл бывшего президента США Барака Обаму.

"Илон Маск набрал наибольшее число подписчиков в Twitter через пять месяцев после покупки платформы за $44 миллиарда. 51-летний технологический магнат с более чем 133 миллионами подписчиков обходит бывшего президента США Барака Обаму, который удерживал рекорд с 2020 года", — говорится в сообщении.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, на Маска подписано 30% юзеров, которые ежемесячно пользуются платформой. А с момента заключения сделки о покупке соцсети в октябре прошлого года на его страницу подписалось более 23 миллионов человек. Каждый день число подписчиков Маска увеличивается на 100 тысяч.

Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты

Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты

Ранее СМИ сообщили, что Маск оценивает Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за него, — 20 миллиардов против 44 миллиардов. Утверждается, что к оттоку рекламодателей и серьёзным убыткам привела затеянная бизнесменом либерализация редакционной политики.

Никита Никонов
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