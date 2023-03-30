Илон Маск стал самым читаемым пользователем "Твиттера"

Профиль богатейшего человека мира Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Основатель SpaceX и Tesla обошёл бывшего президента США Барака Обаму.

"Илон Маск набрал наибольшее число подписчиков в Twitter через пять месяцев после покупки платформы за $44 миллиарда. 51-летний технологический магнат с более чем 133 миллионами подписчиков обходит бывшего президента США Барака Обаму, который удерживал рекорд с 2020 года", — говорится в сообщении.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, на Маска подписано 30% юзеров, которые ежемесячно пользуются платформой. А с момента заключения сделки о покупке соцсети в октябре прошлого года на его страницу подписалось более 23 миллионов человек. Каждый день число подписчиков Маска увеличивается на 100 тысяч.