Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты
Bloomberg: Илон Маск вернул себе первое место в списке богатейших людей планеты
Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, его состояние выросло до 187 миллиардов долларов благодаря скачку цен на акции Tesla Inc. в 2023 году на 70%. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg.
На вторую строчку вновь опустился глава и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, состояние которого составляет 185 миллиардов долларов. На третьем месте в списке стоит основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 117 миллиардов долларов.
Ранее Лайф писал, что Илон Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter. По мнению бизнесмена, Флоки идеально подходит для данной работы. Отходя от шуток, миллиардер заявил, что назначит директора компании к концу 2023 года.