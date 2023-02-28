Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, его состояние выросло до 187 миллиардов долларов благодаря скачку цен на акции Tesla Inc. в 2023 году на 70%. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg.

На вторую строчку вновь опустился глава и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, состояние которого составляет 185 миллиардов долларов. На третьем месте в списке стоит основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 117 миллиардов долларов.