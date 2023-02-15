Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter
Илон Маск заявил о "назначении" собаки Флоки новым генеральным директором Twitter
Пёс Флоки представлен Илоном Маском как новый владелец "Твиттера". Обложка © Twitter / elonmusk
Американский предприниматель, владелец "Твиттера" Илон Маск сообщил о "назначении" нового генерального директора компании. Он представил общественности пса Флоки, который, по мнению бизнесмена, идеально подходит для данной работы.
На фото, опубликованном в аккаунте предпринимателя, изображён пёс, который сидит в кресле генерального директора. Рядом с ним лежат бумаги с его кличкой — Флоки, на которых он поставил фирменную "печать" — след от лапы.
"Новый генеральный директор "Твиттера" потрясающий", — написал он в подписи к снимку.
В комментариях Маск также пояснил, что собака "идеально подходит для этой работы. К тому же пёс "намного лучше, чем тот другой парень". Стоит заметить, что многие пользователи социальной сети оценили юмор бизнесмена. За пару часов пост набрал девять миллионов просмотров и почти 200 тысяч лайков.
Напомним, американский предприниматель Илон Маск возглавил "Твиттер" в октябре 2022 года. После этого он неоднократно запускал весьма интересные опросы. Например, его интересовало отношение пользователей к вопросу о помиловании Сноудена и Ассанжа. Также он спрашивал, нужно ли разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа и должен ли Всемирный экономический форум в Давосе контролировать мир.