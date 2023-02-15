Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter

Американский предприниматель, владелец "Твиттера" Илон Маск сообщил о "назначении" нового генерального директора компании. Он представил общественности пса Флоки, который, по мнению бизнесмена, идеально подходит для данной работы.

На фото, опубликованном в аккаунте предпринимателя, изображён пёс, который сидит в кресле генерального директора. Рядом с ним лежат бумаги с его кличкой — Флоки, на которых он поставил фирменную "печать" — след от лапы.

"Новый генеральный директор "Твиттера" потрясающий", — написал он в подписи к снимку.