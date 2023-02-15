Илон Маск назначит директора Twitter к концу года
Илон Маск заявил, что назначит директора Twitter к концу 2023 года
Директор компании Twitter будет назначен к концу этого года. Так заявил владелец компании Илон Маск. Пока его обязанности исполняет сам американский миллиардер.
Предприниматель подчеркнул, что в первоначальных планах — стабилизация компании. Необходимо обеспечить её "финансовое здоровье", после чего переходить к другим вопросам.
"Планы на этот счёт достаточно чётко сформулированы. Так что хотя я не уверен, но думаю, что это произойдёт к концу года", — заявил он на Всемирном правительственном саммите в Дубае, выступая по видеосвязи.
Кстати, ранее Илон Маск представил пользователям "Твиттера" своего пса Флоки, который, по его мнению, идеально подходит для должности генерального директора компании. Кажется, и сам пёс оказался не против. На опубликованных фотографиях можно увидеть документы с его "подписью" — Флоки оставил след от лапы.
ТАСС / Zuma