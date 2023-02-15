Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 06:18

Илон Маск назначит директора Twitter к концу года

Илон Маск заявил, что назначит директора Twitter к концу 2023 года

Директор компании Twitter будет назначен к концу этого года. Так заявил владелец компании Илон Маск. Пока его обязанности исполняет сам американский миллиардер.

Предприниматель подчеркнул, что в первоначальных планах — стабилизация компании. Необходимо обеспечить её "финансовое здоровье", после чего переходить к другим вопросам.

"Планы на этот счёт достаточно чётко сформулированы. Так что хотя я не уверен, но думаю, что это произойдёт к концу года", — заявил он на Всемирном правительственном саммите в Дубае, выступая по видеосвязи.

Маск спрогнозировал появление людей на Марсе в течение 10 лет

Маск спрогнозировал появление людей на Марсе в течение 10 лет

Кстати, ранее Илон Маск представил пользователям "Твиттера" своего пса Флоки, который, по его мнению, идеально подходит для должности генерального директора компании. Кажется, и сам пёс оказался не против. На опубликованных фотографиях можно увидеть документы с его "подписью" — Флоки оставил след от лапы.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николь Вербер
  • Новости
  • twitter
  • Илон Маск
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров