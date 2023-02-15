Илон Маск назначит директора Twitter к концу года

Директор компании Twitter будет назначен к концу этого года. Так заявил владелец компании Илон Маск. Пока его обязанности исполняет сам американский миллиардер.

Предприниматель подчеркнул, что в первоначальных планах — стабилизация компании. Необходимо обеспечить её "финансовое здоровье", после чего переходить к другим вопросам.

"Планы на этот счёт достаточно чётко сформулированы. Так что хотя я не уверен, но думаю, что это произойдёт к концу года", — заявил он на Всемирном правительственном саммите в Дубае, выступая по видеосвязи.