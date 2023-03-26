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26 марта, 07:13

Стало известно, во сколько Маск оценивает Twitter

The Information: Маск оценивает Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за него

Американский бизнесмен Илон Маск оценивает компанию Twitter в 20 миллиардов долларов, хотя при её покупке он заплатил в два с лишним раза больше. Об этом пишет издание The Information.

"Илон Маск предложил сотрудникам Twitter гранты в виде акций по оценке примерно в 20 миллиардов… Это прямое признание, насколько упала стоимость Twitter после сделки", — пишет издание.

Примечательно, что приобрёл соцсеть Маск за 44 миллиарда долларов. При этом затеянная им либерализация редакционной политики привела к оттоку рекламодателей и серьёзным убыткам. В 2023 году бизнесмен рассчитывает получить три миллиарда долларов выручки.

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Ранее Лайф рассказывал, что после прихода Илона Маска в Twitter выручка компании упала на 40% из-за отказа ряда рекламодателей сотрудничать с платформой.

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ТАСС / Zuma

Артур Белкин
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