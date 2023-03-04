Выручка Twitter упала на 40% после прихода Маска
WSJ: Выручка Twitter снизилась на 40% в сравнении с прошлым годом
Twitter переживает не самые лучшие времена. Выручка компании за год снизилась почти в два раза, передаёт Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, положение компании изменилось после того, как её приобрёл американский миллиардер и гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск. Рекламодатели отказались сотрудничать с социальной сетью.
"В обновлённых данных для инвесторов компания сообщила о снижении примерно на 40% как выручки, так и чистой прибыли за месяц по сравнению с декабрём 2021 года", — уточняется в материале.
Ранее Лайф писал, что в целях экономии американской компании Twitter даже пришлось пойти на увольнение сотрудников. В рамках восьмого этапа сокращений в целях экономии бюджета свои места потеряли как минимум 50 сотрудников.
ТАСС / Zuma