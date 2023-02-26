Twitter за день уволил 50 сотрудников

Как минимум 50 сотрудников было уволено из американской компании Twitter в рамках восьмого этапа сокращений в целях экономии бюджета. Об этом сообщает портал Information со ссылкой на осведомлённые источники.

"Twitter Илона Маска уволил десятки сотрудников в субботу, что стало как минимум восьмым раундом сокращения рабочих мест с тех пор, как Маск взял на себя управление социальной сетью в конце октября. Сокращения направлены на то, чтобы компенсировать падение доходов после покупки Маском и ещё больше сократить штат, который сократился как минимум на 70% — до примерно двух тысяч человек", — пишет портал.

Известно, что уволены были сотрудники инженерных и технических отделов, а также рекламных департаментов.