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26 февраля, 09:23

Twitter за день уволил 50 сотрудников

Как минимум 50 сотрудников было уволено из американской компании Twitter в рамках восьмого этапа сокращений в целях экономии бюджета. Об этом сообщает портал Information со ссылкой на осведомлённые источники.

"Twitter Илона Маска уволил десятки сотрудников в субботу, что стало как минимум восьмым раундом сокращения рабочих мест с тех пор, как Маск взял на себя управление социальной сетью в конце октября. Сокращения направлены на то, чтобы компенсировать падение доходов после покупки Маском и ещё больше сократить штат, который сократился как минимум на 70% до примерно двух тысяч человек", — пишет портал.

Известно, что уволены были сотрудники инженерных и технических отделов, а также рекламных департаментов.

СМИ узнали о шокирующих масштабах увольнений в Twitter

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Ранее Илон Маск представил пользователям "Твиттера" своего пса Флоки, который, по его мнению, идеально подходит для должности генерального директора компании. Кажется, и сам пёс оказался не против. На опубликованных фотографиях можно увидеть документы с его "подписью" — Флоки оставил след от лапы.

Обложка ©

ТАСС / Avishek Das / SOPA Images / ZUMA

Оксана Попова
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