На Twitter подали в суд из-за неоплаченных носков для Илона Маска

Против компании Twitter, принадлежащей Илону Маску, за последние несколько месяцев подали девять новых исков на общую сумму около 14 миллионов долларов. Причиной этому является задолженность компании, сообщает The Wall Street Journal.

Одно из самых любопытных заявлений подало маркетинговое агентство Canary, потребовавшее с компании 400 тысяч долларов за различные сувениры с логотипом Twitter. В частности, агентство утверждает, что руководство соцсети не заплатило за подарочную коробку для самого Маска, которую ему должны были вручить по приходе в компанию. В состав набора входят японский виски с логотипом, бомбер и носки стоимостью более 250 долларов.

Три других иска касаются долга за аренду офисов, включая штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско. Их сумма составляет 6,8 миллиона долларов. Утверждается, что компания не заплатила за продление аренды помещений по всему миру, из-за чего, например, сотрудники сингапурского офиса не могут попасть на свои рабочие места с начала года.