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19 февраля, 04:56

Маска вызвали "на ковёр" по поводу работы Starlink на Украине

Блинкен: Власти США обсудили с Маском использование Starlink на Украине

Правительство США обсудило с бизнесменом Илоном Маском вопрос использования системы спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского госсекретаря Энтони Блинкена. Последний не стал раскрывать подробности переговоров.

"Я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры", — ответил Блинкен на вопрос, просили ли США Маска не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными.

"Мы знаем, что украинские военные используют терминалы Starlink для связи, и это нормально. Но мы не хотим, чтобы они использовали их в наступательных целях", — в свою очередь пояснила президент компании Гвинн Шотвелл.

Нет сети: Почему Илон Маск запретил ВСУ пользоваться интернетом Starlink

Нет сети: Почему Илон Маск запретил ВСУ пользоваться интернетом Starlink

Ранее Маск заявил, что не допустит эскалации, которая может грозить третьей мировой войной. Сеть спутниковой связи Starlink, по его мнению, не должна быть использована для обострения украинского конфликта.

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Northcom.mil

Анатолий Симоненко
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