Маск заявил, что не допустит третьей мировой войны из-за Starlink на Украине

Сеть спутниковой связи Starlink не должна использоваться для обострения конфликта на Украине. Об этом заявил Илон Маск, глава компании SpaceX, которой принадлежит сеть. Он заверил, что не допустит эскалации, грозящей третьей мировой войной.

"Starlink — это коммуникационная основа Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие возможности подключиться к интернету уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне", — написал он в "Твиттере".

Сеть Starlink даёт доступ в интернет благодаря большому количеству аппаратов массой 260 кг. В SpaceX указали, что она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду. Это соответствует стандарту 5G.