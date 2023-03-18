Маск пообещал открыть исходный код "Твиттера" в конце марта

Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал открыть исходный код соцсети 31 марта для рекомендации публикаций. Об этом он написал у себя в блоге.

"Twitter откроет весь исходный код, используемый для рекомендаций твитов, 31 марта", — заявил бизнесмен.

Маск предупредил, что этот алгоритм достаточно сложен и в него будут вноситься изменения по мере обращения пользователей. По мнению владельца соцсети, эта мера поможет повысить качество рекомендаций.