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18 марта, 00:47

Маск пообещал открыть исходный код "Твиттера" в конце марта

Маск заявил, что Twitter 31 марта откроет исходный код для рекомендаций публикаций

Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал открыть исходный код соцсети 31 марта для рекомендации публикаций. Об этом он написал у себя в блоге.

"Twitter откроет весь исходный код, используемый для рекомендаций твитов, 31 марта", — заявил бизнесмен.

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Маск предупредил, что этот алгоритм достаточно сложен и в него будут вноситься изменения по мере обращения пользователей. По мнению владельца соцсети, эта мера поможет повысить качество рекомендаций.

А ранее Лайф сообщал, что Илон Маск намерен построить в Техасе собственный город. Как пишет Wall Street Journal, на купленной миллиардером земле уже соорудили ряд модульных домов, бассейн, спортивную зону на свежем воздухе, а также тренажёрный зал.

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Wikipedia / Steve Jurvetson

Юлия Коновалова
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