Маск задумал новый проект, но речь уже не о Марсе

Американский бизнесмен Илон Маск, недавно вновь ставший самым богатым человеком на земле, намерен создать собственный город на земле, которую он недавно купил в штате Техас, недалеко от города Остин. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам источников издания, идея Маска в том, чтобы построить своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо. В этом городе могли бы жить и работать сотрудники основанных миллиардером компаний SpaceX и Boring Company.

На купленной Маском земле уже соорудили ряд модульных домов, бассейн, спортивную зону на свежем воздухе, а также тренажёрный зал. Появление там города анонсировал президент Boring Company Стив Дэвис. Заявку на регистрацию нового населённого пункта по законам Техаса можно подать, только когда на местности будет проживать хотя бы 201 человек. Пока заявление от бизнесмена или его организаций не поступало в округ Бастроп.