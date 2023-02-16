В Twitter официально разрешили рекламировать каннабис
Руководство соцсети "Твиттер" разрешило размещать рекламу каннабиса. Об этом сказано в блоге компании. Соответствующие изменения будут действовать в некоторых штатах США, а также в Канаде.
Согласно сообщению, компании должны иметь лицензию соответствующих органов, предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в Сети, и не распространять предложения среди лиц младше 21 года. Как пишет издание Politico, кампания продлится до конца марта.
А ранее Лайф рассказывал, что в канадской провинции Британская Колумбия легализовали хранение небольшого количества тяжёлых наркотиков. Это произошло в рамках эксперимента по снижению вреда от наркотических веществ. Теперь в этой провинции не будут наказывать людей старше 18 лет, если у них найдут менее 2,5 грамма сильнодействующих наркотиков. В частности, речь идёт о героине, морфине, фентаниле, кокаине, метамфетамине и МДМА (экстези). Вместо уголовного преследования таким людям предложат пройти лечение.
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