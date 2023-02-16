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16 февраля, 00:56

В Twitter официально разрешили рекламировать каннабис

Руководство соцсети "Твиттер" разрешило размещать рекламу каннабиса. Об этом сказано в блоге компании. Соответствующие изменения будут действовать в некоторых штатах США, а также в Канаде.

Согласно сообщению, компании должны иметь лицензию соответствующих органов, предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в Сети, и не распространять предложения среди лиц младше 21 года. Как пишет издание Politico, кампания продлится до конца марта.

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А ранее Лайф рассказывал, что в канадской провинции Британская Колумбия легализовали хранение небольшого количества тяжёлых наркотиков. Это произошло в рамках эксперимента по снижению вреда от наркотических веществ. Теперь в этой провинции не будут наказывать людей старше 18 лет, если у них найдут менее 2,5 грамма сильнодействующих наркотиков. В частности, речь идёт о героине, морфине, фентаниле, кокаине, метамфетамине и МДМА (экстези). Вместо уголовного преследования таким людям предложат пройти лечение.

Захарову поразила легализация героина, кокаина и экстази в Канаде

Захарову поразила легализация героина, кокаина и экстази в Канаде

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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