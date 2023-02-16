В Twitter официально разрешили рекламировать каннабис

Руководство соцсети "Твиттер" разрешило размещать рекламу каннабиса. Об этом сказано в блоге компании. Соответствующие изменения будут действовать в некоторых штатах США, а также в Канаде.

Согласно сообщению, компании должны иметь лицензию соответствующих органов, предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в Сети, и не распространять предложения среди лиц младше 21 года. Как пишет издание Politico, кампания продлится до конца марта.