Захарову поразила легализация героина, кокаина и экстази в Канаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Канада собралась уничтожить собственное население. Так она прокомментировала в телеграм-канале "экспериментальное" решение Оттавы легализовать героин.

"В Ванкувере разрешили героин. Пока экспериментально. Да-да, это такой эксперимент. Стоит недорого — полмиллиарда долларов и сотни тысяч искалеченных судеб. Здорово же. По замыслу авторов эта прорывная идея позволит перевести тяжёлые наркотики из разряда нелегальных веществ в аддиктивные. Проблема та же, просто надо перестать называть её проблемой", — написала она.

С позиции закона теперь для канадской полиции не будет разницы — выпил человек пива или "ширнулся ударной дозой хмурого", пояснила Захарова. В обоих случаях стражи порядка лишь вежливо извинятся и предложат канадцу пройти курс реабилитации. Канада, видимо, пытается истребить собственное население, пошутила представитель МИД. В стране уже были разрешены марихуана и метадон-терапия, а теперь к ним добавились героин, фентанил, метамфетамин, морфин, крэк, экстази.

"Что следующее? Легализовано уже почти всё зло на планете. Упоротость, с которой ультралибералы приносят разрушение в мир, не перестаёт поражать", — резюмировала она.