Власти Амстердама запретят с мая курение марихуаны в "квартале красных фонарей"
Власти Амстердама запретят курение марихуаны в "квартале красных фонарей" с мая 2023 года. Как сказано на сайте правительства города, причиной этому стали жалобы местных жителей на поведение туристов.
"[Из-за туристов] район становится небезопасным и непригодным для жизни. Запрет на уличное курение должен уменьшить неудобства", — сказано в заявлении.
Жителей центральной части Амстердама возмущает наплыв туристов, вновь начавших прибывать в Нидерланды после снятия ковидных ограничений. При этом власти также рассматривают запрет на приобретение лёгких наркотиков в определённое время.
Также будут сокращены часы работы баров, кафе, ресторанов и секс-заведений. А если эти меры не помогут, городские власти могут запретить курение на террасах кофеен.
Ранее Лайф рассказывал, что в провинции Канады легализовали героин, кокаин и экстази. Теперь в рамках эксперимента по снижению вреда от наркотических веществ людей старше 18 лет в Британской Колумбии не будут наказывать за наличие менее 2,5 грамма сильнодействующих наркотиков.
Unsplash