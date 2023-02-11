Власти Амстердама запретят с мая курение марихуаны в "квартале красных фонарей"

Власти Амстердама запретят курение марихуаны в "квартале красных фонарей" с мая 2023 года. Как сказано на сайте правительства города, причиной этому стали жалобы местных жителей на поведение туристов.

"[Из-за туристов] район становится небезопасным и непригодным для жизни. Запрет на уличное курение должен уменьшить неудобства", — сказано в заявлении.

Жителей центральной части Амстердама возмущает наплыв туристов, вновь начавших прибывать в Нидерланды после снятия ковидных ограничений. При этом власти также рассматривают запрет на приобретение лёгких наркотиков в определённое время.

Также будут сокращены часы работы баров, кафе, ресторанов и секс-заведений. А если эти меры не помогут, городские власти могут запретить курение на террасах кофеен.