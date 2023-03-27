В Интернете обнаружили исходный код "Твиттера"

Неустановленный период времени часть исходного кода социальной сети "Твиттер" находилась в открытом доступе. Скорее всего, речь идёт о нескольких месяцах. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, эти данные были слиты на онлайн-площадку для разработчиков программного обеспечения GitHub. Устранили утечку 24 марта по требованию Twitter. Точного понимания, как давно информация была открыта, нет. Помимо требования о её удалении компания также запросила через суд Северного округа штата Калифорния сведения о пользователе, разместившем её, и тех, кто скачивал код.

Внутреннее расследование, проводимое в социальной сети, показало, что человек, сливший часть исходного кода Twitter на площадку GitHub, уволился из компании в прошлом году.