Россиянам назвали вкусный способ справиться с весенним авитаминозом

Побороть весенний гиповитаминозный стресс помогут фрукты, богатые необходимыми витаминами и микроэлементами. Как отметила в беседе с "Газетой.ru" врач – терапевт-нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева, самые полезные из них — цитрусовые, абрикосы, бананы и ананас.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на продукты оранжевого и зелёного цвета, в частности на яблоки и цитрусовые. Они богаты витамином А, который поможет укрепить иммунную и эндокринную системы.

"Витамин С помогает поддерживать железо в крови на достаточном уровне. Его получают из цитрусовых, ягод шиповника, клубники, смородины. Также в цитрусовых фруктах много калия. Калий снижает уровень артериального давления, что может помочь людям с гипертонией. Кроме того, например, в апельсинах содержится не только витамин С, но и фолиевая кислота, необходимая для организма человека. Без неё нарушается работа нервной и репродуктивной систем организма", — рассказала Киреева.

Как отметила врач, обязательно стоит включить в рацион бананы. В них содержится много полезных веществ, в том числе пектин, калий, фтор, натрий и витамины группы В. Благодаря высокому содержанию сахара в этом экзотическом фрукте его употребление быстро повышает уровень сахара в крови, тем самым даёт заряд энергии для физических и умственных нагрузок.

Ананасы, богатые пектином, калием, фтором, натрием и другими микроэлементами, являются отличным источником клетчатки и отличаются от многих других фруктов низким содержанием калорий. На них особенно стоит обратить внимание тем, у кого повышен уровень сахара в крови. Завершают список самых полезных фруктов абрикосы. Их употребление способствует укреплению сосудов, улучшению памяти и остроты зрения, повышению выносливости и стрессоустойчивости.