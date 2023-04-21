Врач объяснил, что делать, если ты проснулся уже уставшим

Чувство усталости после сна — это довольно тревожный симптом, на который призывают обращать внимание специалисты. Если речь идёт о разовом эпизоде, которому ещё и легко найти объяснение, например, когда человек поздно лёг и уснул в непривычном месте, то паниковать ещё рано. Но допускать, чтобы это состояние перешло в хроническое, ни в коем случае нельзя, предупредил читателей Лайфа врач-невролог Сергей Длин.

"Если человек просыпается "разбитым", то самым банальным объяснением может быть неправильная температура в комнате, где он спит. Оптимально в ней должно быть 20–22 °C. Вторая причина — недостаточно тёмное помещение. Это лишь кажется вторичным, ведь именно в темноте вырабатывается гормон сна мелатонин. И, конечно, на сон и его глубокие фазы влияет ситуация, когда человек засыпает с телефоном", — перечислил эксперт.

Дополнительная физическая активность — прогулки, небольшой бег или физкультура — тоже будут очень здорово влиять на сон, говорит Сергей Длин. Но куда хуже, если все эти условия соблюдены, а человек спит поверхностно и не высыпается из-за внутренней тревожности, нервозности или даже депрессии. Здесь нужно обязательно поработать со специалистом, подключая и корректировку системы питания, в которой должны быть продукты с высоким содержанием витаминов группы В, и прописанные врачом медикаменты.

"Если это становится такой хронической историей, то организм будет всегда фактически находиться в состоянии стресса. И этот стресс будет постоянно влиять и на работу гормональной системы, на работу надпочечников, на работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. То есть со временем в организме может нарушиться целая цепочка и возникнут заболевания", — добавил собеседеник Лайфа.