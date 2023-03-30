Режим совы: Как работать в ночную смену и не убить организм

Те, кто трудится в ночь, должны бережнее относиться к здоровью, за пару часов до работы им рекомендуется поспать. Какие ещё приёмы помогут легче перенести ночную смену без последствий для организма, рассказал РИА "ФедералПресс" сомнолог Роман Бузунов.

Кофе, чай и прочие тонизирующие напитки эксперт советует употреблять в начале смены. На первые три – шесть часов желательно организовать на рабочем месте яркий свет. От плотных приёмов пищи во время ночного труда лучше отказаться, а чтобы хорошо выспаться днём, нужно создать самые комфортные условия, задёрнув плотные шторы (блэкаут) и убрав все источники звука.

Если спать днём трудно, можно выпить препарат, содержащий мелатонин. Врач уточнил, что принимать лекарство нужно в соответствии с инструкцией на протяжении трёх-четырёх дней после изменения графика.

"При дневном сне после ночной смены важно проснуться не позже 15:00. Также важно не забывать вести здоровый образ жизни — знать меру в употреблении спиртного, отказаться от курения, полноценно питаться и заниматься спортом", — подытожил Бузунов.