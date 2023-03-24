Неправильное время отхода ко сну повышает риск старческого слабоумия и инфекций, выяснили медики

Некачественный сон или его нехватка могут повысить вероятность развития депрессии, инфекций, диабета, старческого слабоумия и повышенного давления. Об этом пишет Medical Xpress.

Как отмечает издание, недавние эксперименты учёных показали, что недосып провоцирует риск развития затяжной коронавирусной инфекции. Кроме того, человек, который спит недостаточно, может набрать лишний вес. Вместе с тем если в выходные спать дольше или ложиться позднее, чем обычно, то это грозит психическими проблемами и развитием ожирения. Зачастую люди, привыкшие поздно идти в кровать, имеют плохое кардиометаболическое здоровье и больше шансов столкнуться с депрессивным расстройством, утверждают авторы статьи.

Эксперты рекомендуют спать каждую ночь по семь-восемь часов, но правильное время отхода ко сну зависит от многих факторов, в том числе хронотипа (биологических часов) человека и его генетики.