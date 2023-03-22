Сомнолог перечислил 4 лучших вида спорта для хорошего сна

Умеренная физическая нагрузка перед сном может благотворно повлиять на ночной отдых, но нужно правильно распределить силы. Об этом рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Лучший вид нагрузок для сна — аэробные. Это, например, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, быстрая ходьба. Занятия на свежем воздухе эффективнее, чем в помещении", — уточнил он.

По его словам, оптимальное время для спорта — с 17 до 20 часов, а прекратить любую активность следует как минимум за 90 минут до отхода ко сну. Бузунов отметил, что продолжительность физнагрузки, такой как бег или плавание, достигает 150–300 минут в неделю, в день это примерно от 20 до 40 минут.

"В журнале Circulation есть статья, в которой оценивается влияние уровня и длительности активности на здоровье и продолжительность жизни. В ней сказано, что оптимальная длительность умеренной физнагрузки (ходьба) составляет 300–600 минут в неделю (от 45 до 90 минут в день)", — добавил собеседник издания.

Он также посоветовал менять виды нагрузок, чередовать их и при необходимости заменять одну на другую, чтобы не возникало привыкания организма.