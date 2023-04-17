Врач предупредила, какими опасностями грозит сон с открытым ртом

Люди, которые спят с открытым ртом, часто просыпаются утром с чувством усталости. Об этом читателям Лайфа рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне" Татьяна Сурненкова. По её словам, ротовое дыхание не только резко снижает качество сна, но и может вызвать целый букет заболеваний.

"Неблагоприятные последствия ротового дыхания могут привести к развитию кариеса. Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно", — предупреждает врач.

Куда более серьёзная проблема — обструктивное апноэ. Это расстройство, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются, что нарушает дыхание во время сна. Когда дыхательные пути блокируются, пациенты обычно дышат через рот, чтобы получить больше кислорода.

"Многочисленные эпизоды остановок дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта, инсульта, депрессии", — предупреждает собеседница Лайфа.

Есть целый ряд признаков, по которым можно проверить, дышите ли вы правильно во время ночного сна. К ним можно отнести:

– Сухость во рту.

– Больное горло.

– Плохое здоровье полости рта (заболевания дёсен и кариес).

– Неприятный запах изо рта (галитоз).

– Храп, особенно если вы храпите достаточно громко, чтобы разбудить своего партнёра.

– Утренние головные боли.

– Дневная сонливость.

– Трудности с концентрацией внимания.

После выявления причины ротового дыхания пациентам, как правило, назначают специальные аппараты, которые создают давление в дыхательных путях во время сна, расширяя их, чтобы язык и мягкие ткани в горле не блокировали поток воздуха. Некоторым могут прописать ортодонтическое лечение, такое как брекеты и невидимые элайнеры, которые могут помочь исправить проблемы с прикусом, тоже способствующие дыханию через рот. Ещё один "сонный" гаджет — лента для нижней челюсти. По словам собеседницы Лайфа, иногда пациенты дышат через рот, потому что их челюсть слишком сильно расслабляется во время сна. Специальная лента держит губы закрытыми, чтобы предотвратить дыхание ртом. Если заложенность носа является одной из основных причин ротового дыхания, пациентам прописывается использование назального спрея. Могут помочь устройства для фильтрации и увлажнения воздуха.

"Для аллергиков наличие высококачественного воздушного фильтра в спальне может удалить аллергены, что может облегчить заложенность носа, вызывающую ротовое дыхание", — заключила сомнолог.