Россиян предупредили об обратном эффекте популярного средства от бессонницы

Мелатонин — это вещество, сигнализирующее организму о том, что наступила ночь, а не гормон сна. Его приём может как помочь победить бессонницу, так и, наоборот, усугубить её. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с "Газетой.ru".

"Мелатонин не является снотворным препаратом. У кого-то он может улучшить сон, у кого-то — ухудшить. Но у большинства он не работает вообще, потому что причины нарушений сна часто не связаны с его выработкой", — отметил врач.

По словам медика, часто острая бессонница проходит сама по себе. Однако в некоторых случаях нужно пройти курс снотворных. При этом врач указал, что важно воздействовать именно на причину нарушения сна, коих бывает более 80 видов, а не "маскировать" бессонницу препаратами.

Калинкин добавил, что зачастую существенно улучшить качество сна помогает коррекция образа жизни. Доктор подчеркнул, что спать нужно от семи до девяти часов, а если есть проблемы, то следует повысить физическую активность, выстроить график сна (ложиться и вставать в одно время, стараться пробуждаться без будильника), больше времени бывать на солнце и ограничить потребление кофеина, ведь даже съеденный утром шоколад может повлиять на засыпание, пояснил эксперт.