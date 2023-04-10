Лайфхаки от эксперта: Как убедить ребёнка заказать в кафе полезную еду вместо фастфуда

В меню большинства заведений общепита, не ориентированных на детскую и семейную аудиторию, сложно встретить диетические блюда. Однако при грамотном подходе можно не только вкусно накормить ребёнка, но и приятно его удивить новыми сочетаниями продуктов. О том, что стоит заказывать в ресторанах, где нет отдельного детского меню, Лайфу рассказал директор УК Food Pictures Евгений Нагимов.

"В первую очередь родителям стоит на своём примере показать, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным. Придя в ресторан, сделайте заказ первыми и избегайте блюд с жирными соусами, приторных десертов и фастфуда. Помните всегда про правило бортпроводников в самолёте: "Прежде чем надеть маску на ребёнка, наденьте её на себя", — отметил Нагимов.

Если же после личного примера ребёнок всё равно не склоняется к выбору диетических блюд, то следует предложить ему воды или несладкого ягодного чая, добавил собеседник Лайфа. При этом важно, чтобы напитки не были холодными. После этого можно приступить к выбору еды для ребёнка.

"Не стоит сразу смотреть в сторону скучных гарниров, а лучше тщательнее изучить меню. Предложите белково-овощные сочетания, например тёплые салаты с мясом или горячие основные блюда с рыбой или птицей. Главное, чтобы мясные продукты были тщательно приготовлены и имели степень прожарки well done", — посоветовал эксперт.

Если же и это не понравилось ребёнку, то Нагимов рекомендует оладьи и котлеты с овощами, супы или брускетту с овощами как альтернативу бутербродам. А в качестве заправок к блюдам можно попросить официанта добавить натуральные масла вместо соусов на основе уксуса или майонеза.

Также собеседник Лайфа поделился маленькой хитростью, которая пригодится на тот случай, если ребёнок сделал выбор в сторону быстрых углеводов или фастфуда. По словам эксперта, нужно незаметно попросить у официанта вместе с напитками принести овощные палочки, пока готовятся основные блюда. Они помогут избежать резкого выброса сахара в крови и частично сработают как сорбент. Кроме того, Нагимов отметил, что будет лучше, если именно официанты вступят в диалог с ребёнком на этапе выбора еды. Главное — предупредить их о возможной аллергии.