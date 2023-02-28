Родителям рассказали, как сподвигнуть ребёнка к здоровому образу жизни

Сегодня подрастающее поколение подвержено большим информационным и учебным нагрузкам, что делает их образ жизни в основном сидячим, а рацион — нездоровым. По словам врача – эндокринолога-диетолога Надежды Фетисовой, растущая статистика по подростковому ожирению обуславливается ещё и тем, что до молодёжи трудно донести истины о правильном питании или опасности диабета.

Рассказ диетолога Надежды Фетисовой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" она посоветовала родителям подать собственный пример ведения ЗОЖ. Именно тогда у ребёнка могут сформироваться правильные пищевые привычки.

"Дети должны уметь выбрать хорошую еду. Если мама с папой не занимаются спортом, не интересуются здоровым образом жизни, то странно, если ребёнок будет интересоваться. Конечно, семья должна быть примером. Конечно, нужно записать ребёнка в спортивную секцию, чтобы ему нравилось. Любой вид спорта подходит", — добавила она.