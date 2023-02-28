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28 февраля, 14:37

Родителям рассказали, как сподвигнуть ребёнка к здоровому образу жизни

Диетолог Фетисова призвала родителей на собственном примере показывать детям пользу ЗОЖ

Сегодня подрастающее поколение подвержено большим информационным и учебным нагрузкам, что делает их образ жизни в основном сидячим, а рацион — нездоровым. По словам врача – эндокринолога-диетолога Надежды Фетисовой, растущая статистика по подростковому ожирению обуславливается ещё и тем, что до молодёжи трудно донести истины о правильном питании или опасности диабета.

Рассказ диетолога Надежды Фетисовой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" она посоветовала родителям подать собственный пример ведения ЗОЖ. Именно тогда у ребёнка могут сформироваться правильные пищевые привычки.

"Дети должны уметь выбрать хорошую еду. Если мама с папой не занимаются спортом, не интересуются здоровым образом жизни, то странно, если ребёнок будет интересоваться. Конечно, семья должна быть примером. Конечно, нужно записать ребёнка в спортивную секцию, чтобы ему нравилось. Любой вид спорта подходит", добавила она.

Диетолог рассказала, сколько кефира нужно пить в день

Диетолог рассказала, сколько кефира нужно пить в день

Лайф рассказывал о самых полезных гарнирах. По словам диетолога Елены Тихомировой, одним из таких является гречка. Она содержит растительный белок, а также 18 аминокислот, девять из которых являются незаменимыми.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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